Koira selvisi hyökkäyksestä lievin vammoin.

Susi hyökkäsi islanninlammaskoira Morin kimppuun Perhossa lauantai-iltana, vaikka ihmisiä oli vain muutamien kymmenien metrien päässä, kertoo Metsästäjäliitto tiedotteessaan.

Palosalmen tilan emäntä oli päästänyt Morin iltapissalle noin yhdentoista aikaan.

– Meni vain muutama sekunti, kun alkoi kauhea huuto, ja koira juoksi takaisin sisälle. Huomasimme, että sillä oli kylki auki ja veristä jälkeä myös takaosassa ja jalassa, tilan isäntä Ismo Peltokangas kertoo tiedotteessa.

Mori kiidätettiin Kruunupyyhyn eläinlääkärille, joka totesi purujälkien näyttävän suden tekemiltä.

– Kyljestä oli revennyt vain nahka. Takaosan päällä oli syvempi, pikkusormen pään kokoinen reikä, jonka eläinlääkäri arvioi tulleen kulmahampaasta.

Perhettä samaan aikaan ulkona paljussa

Vaikka perheen pojat olivat vain 30 metrin päässä paljussa, eivät he nähneet pihan tapahtumia. Hyökkäys tapahtui pimeässä nurkassa, näköyhteyden estäneen vanhan tuvan kulmauksessa.

Kyseessä on 16. koiriin kohdistunut susihyökkäys, josta Metsästäjäliitto on uutisoinut tällä metsästyskaudella

Maa- ja metsätalousministeriö linjasi lokakuussa susikannan suojelun viitearvoksi, että susia tulee olla Suomessa vähintään 273. Metsästäjäliitto pitää määrää liian suurena. Ruotsissa vastaava viitearvo on 170.

– Ei ole mitenkään perusteltavissa, että Suomen viitearvo on 103 sutta eli 60 prosenttia suurempi kuin Ruotsissa, kritisoi Metsästäjäliiton toiminnanjohtaja Jaakko Silpola.