Tietoturva-alan tähtihakkeri Samin tiedot vietiin Vastaamo-kiristyksessä: "Kamalin keissi, mitä olen nähnyt, vaikka paljon olen nähnyt" – kertoo nyt, miten tekijää jahdataan

– Tämä on kamalin kiristyskeissi, mitä minä olen nähnyt, vaikka paljon olen nähnyt, Sami Laiho toteaa viimeisen viikon suurimmasta puheenaiheesta.

Psykoterapiakeskus Vastaamon potilaiden tietoja on murrettu, ja kiristäjä uhkaa julkaista niitä, jos lunnaita ei makseta. Uhreja on arvion mukaan jopa 40 000, mukana lapsia ja nuoria, joiden elämän arkaluontoisimmat tiedot voivat olla rikollisissa käsissä. Osa tiedoista on jo päätynyt pimeään Tor-verkkoon.