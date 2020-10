Hyvät hakkerit tukevat poliisia tietomurron tutkinnassa– yksi hakkereista kertoo, ketä vähin äänin toimivat auttajat ovat

KRP:n mukaan verkossa tapahtuvien rikosten selvittäminen on vaikeaa, mutta poliisi on valjastanut töihin parhaat voimansa. Lisäksi viranomaiset saavat apua hyviltä hakkereilta, eli vapaaehtoisesti auttavilta tavallisilta ihmisiltä.

Monen alan osaajia

– Me olemme tietoturva-asiantuntijoita, järjestelmän ylläpitäjiä, koodaajia ja erilaisia kehittäjiä.

Särkän mukaan joukkoa yhdistää se, että kaikilla on hyödyllistä tietotaitoa. Hyvät hakkerit yrittävät löytää järjestelmien heikkouksia ja haavoittuvuuksia ennen kuin rikolliset huomaavat ne.

Konkreettisia vihjeitä poliisille

Hyvät hakkerit ovat niukkasanaisia siitä, mitä he ovat jo saaneet selville. Särkän mukaan hakkerit toimittavat löytämänsä vihjeet tekijästä suoraan poliisille. Kyse on erilaisista tiedonjyväsistä, joiden tarkoituksena on helpottaa viranomaisten työtä.