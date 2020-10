Hakkeri Benjamin Särkkä: Vastaamo-murron takana tai apurina on todennäköisesti suomalainen – "Tekijä ei ole maailman teknisin tyyppi"

– Bitcoinit joutuu jossain vaiheessa kuitenkin vaihtamaan fyysisen maailman välineeksi, siirtymä on sellainen kohta, missä voi jäädä kiinni, Särkkä sanoo.

Tietovuodon uhreille on lähetetty kiristyssähköposteja, joissa on vaadittu bitcoineja. Jos uhri ei maksa, kiristäjä uhkaa julkaista arkaluonteisia tietoja.

Särkän mukaan vuodossa on hyvin paljon merkkejä, jotka viittaavat suomalaiseen tekijään – viestit on kirjoitettu täydellisellä suomen kielellä ja tietoja on jaettu suomenkielisillä foorumeilla, joihin vaaditaan suomenkielisen tunnistetieto.