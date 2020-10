Jättimäinen takavarikko: Vastaamon ex-toimitusjohtaja Ville Tapion ja perheenjäsenien omaisuutta takavarikkoon liki 10 miljoonan euron edestä

Helsingin käräjäoikeus on määrännyt väliaikaisesti takavarikkoon pantavaksi Ville Tapion, Nina Tapion sekä Perttu Tapion omaisuutta lähes 10 miljoonan euron edestä.

Hakijana asiassa toimii PTK Midco Oy, joka on Intera Partnersin holding-yhtiö.

PTK Midco on käynnistänyt myös oikeustoimia Tapioita vastaan kevään 2019 yrityskauppaan liittyen.

– Hakija on saattanut todennäköiseksi, että hänellä on edellä mainittu saaminen, josta vastaajat ovat vastuussa yhteisvastuullisesti. On olemassa vaara, että vastaajat kätkevät, hävittävät tai luovuttavat omaisuuttaan taikka menettelevät muulla hakijan saamista vaarantavalla tavalla, oikeuden takavarikkopäätöksessä todetaan.