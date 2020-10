Miksi kiristys tapahtuu vuosien viiveellä, voiko bitcoineja vaihtaa rahaksi jäämättä kiinni? Vastaamo-tietomurtajan toimissa jopa tyhmiä käänteitä, listasimme avoimet kysymykset

Kuka tai ketkä ovat rikoksen takana?

Todennäköisesti keskeisin kysymys tapauksessa on se, kuka on sen takana. Teoriat vaihtelevat kansainvälisestä verkkorikollisryhmästä yksittäiseen suomalaistekijään. Keskusrikospoliisi kertoi tiedotustilaisuudessaan sunnuntaina, että se on avoin kaikille tutkintalinjoille.

Kysymys on hankala. Kiristäjä on käyttänyt suomalaisille tuttuja viestintäkanavia ja uhreille lähetetty kiristysviesti oli kirjoitettu selkeällä suomella. Toisaalta kiristäjä on aiemmin salatussa Tor-verkossa ilmoittanut etsivänsä kääntäjää, joten hän vähintään on pyrkinyt esiintymään kansainvälisenä toimijana. Tämä ei toisaalta ole tavatonta suomalaisten rikollisten hakkereiden kohdalla.