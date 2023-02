Tietokirjailija kertoo kuusi asiaa ystävyydestä – tunnistatko nämä?

1. Iso osa ystävyyksistä muodostuu nuoressa aikuisuudessa

Hämäläisen mukaan nuorelle ihmiselle ystävyydet on usein tärkeämpiä kuin aikuisille.

– Ehkä siinä muodostetaan omaa itseään myös niiden ystävien kautta. Aikuisuudessa ystävyys on enemmän sitä, että vahvistat sitä ja muistutat itseäsi siitä, kuka olet. Se on erilainen prosessi.

– Mutta ehkä se miksi nuorena muodostetaan enemmän uusia ystävyyksiä, niin kuuluminen joukkoon on tärkeämpää, mutta kyllä ihmiset voivat ystävystyä minkä ikäisinä tahansa.

2. Tärkein tekijä ystävyyden syntymiselle on osapuolten samankaltaisuus

– Ystävykset ovat hirveän samankaltaisia yleensä keskenään, vaikka sanotaankin, että vastakohdat viehättävät. Usein he tulevat samanlaisesta taustasta ja ovat jopa ehkä vähän samannäköisiä. Tämän huomaa, jos vähän tarkkailee ihmisiä.

3. Miesten ja naisten ystävyyksissä on paljon eroja

– Totta kai yhtäläisyyksiä on silti enemmän, mutta siinä on iso ero, miten miehet ystävystyvät toistensa kanssa verrattuna siihen, miten naiset ystävystyvät toistensa kanssa.

Hämäläisen mukaan ihmiset ovat hyvin erilaisia siinä, kuinka avoimia he ovat uusille ihmisille. Kun yksi nauttii siitä, että on hirveä määrä vähän kevyempiä ihmissuhteita, haluaa toinen vain muutaman sydänystävän.

– Toisaalta jotkut ihmiset ehkä kokevat, etteivät he tarvitse elämäänsä ketään. Silloin taustalla on yleensä joitain huonoja kokemuksia ja on muodostunut ajatus siitä, että pitää pärjätä aina yksin, eikä kehenkään voi luottaa.