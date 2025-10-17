Viiden jälkeen -ohjelman suosikkijuontaja Mikko Suursalmen lapsuudenystävä Antti Väkevä teki mielettömän uroteon yllätyksenä ystävälleen.

Kaverukset Mikko Suursalmi ja Antti Väkevä ajoivat nuorina yhdessä motocrossia omilla motocross-pyörillään. Kyseiset moottoripyörät myytiin jo vuosia sitten eteenpäin, mutta Suursalmen ystävä Väkevä sai hullunkurisen ajatuksen: hän etsisi pyörät ja ostaisi ne kaveruksille takaisin.

Lopulta Väkevä onnistui hankkimaan takaisin täysin samat moottoripyörät, Tämän jälkeen alkoi satojen tuntien kunnostusprojekti. Tämä kaikki tehtiin Suursalmelta salassa.