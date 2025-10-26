Philadelphian Trevor Zegras on käytännössä mahdottoman tehtävän edessä, jos hän mielii ohittaa Nummelinin NHL-tilastossa.
Suomen jääkiekkomaajoukkueen legenda Petteri Nummelin pelasi uransa aikana NHL:ssä vain 139 runkosarjaottelua, mutta puolustaja ehti silti jättää jälkensä taalaliigakentille.
NHL muistutti viikonlopun kierroksen tilastokatsauksessaan, että Nummelin johtaa liigan voittolaukaustilastoa onnistumisprosentilla mitattuna. Ja vieläpä ylivoimaisesti.
Nummelin teki NHL:ssä voittolaukauskilpailuissa kahdeksan maalia kymmenellä yrittämällä, joten suomalaisen onnistumisprosentti on huima 80. Tilaston toista sijaa pitää hallussaan Philadelphia Flyersin aktiivipelaaja Trevor Zegras, jonka onnistumisprosentti voittolaukauskilpailuissa on 63,6 (14 maalia 22 yrityksestä).