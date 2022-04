Ennennäkemätön suomalaistemppu lähellä NHL:ssä – Patrik Laine ja Mikael Granlund avainasemassa

Suomalaisten tehokärki NHL:ssä 2021-2022

Tällä hetkellä rajan on jo ylittänyt neljä suomalaista (katso yllä oleva tilasto), ja Teuvo Teräväinen on siitä vain pisteen päässä. Katse kohdistuukin Patrik Laineeseen, jonka pitäisi yltää 60 pisteeseen nykytahdilla, sekä Mikael Granlundiin, jolle raja on kovien ponnistelujen takana. Kaiken edellytys on tietysti se, että he pysyvät pelikuntoisina.