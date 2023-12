Aleksandr Ovetshkin saattaa tehdä ensi yönä kiusallisen NHL-ennätyksen – venäläistähden pelaamisessa isoja eroja aiempaan

Ovetshkinilla on tämän kauden 25 ottelusta koossa vain viisi maalia, ja hän löytyy maalipörssin sijalta 199. Kärjessä olevalla Toronton Auston Matthewsilla maaleja on 26 otteluun peräti 21.

Ovetshkinin ottelukohtainen maalikeskiarvo tältä kaudelta (0,2) on hänen uransa heikoin. Parhaimmillaan, kaudella 2007–2008 maaleja syntyi nelinkertaisella tahdilla, ja kauden päätteeksi niitä oli koossa peräti 65. Koko NHL-urallaan Ovetshkin on tehnyt runkosarjassa keskimäärin 0,6 maalia ottelua kohden.

Kun huomioon otetaan vain kauden 25 ensimmäistä ottelua, Ovetshkinin tämän kauden saldo on niin ikään hänen uransa heikoin. 18:lla edellisellä kaudella Ovetshkin teki 25 ensimmäiseen otteluun keskimäärin 15 maalia – parhaimmillaan niitä tuli peräti 21 kausilla 2009–2010 ja 2013–2014.

Wayne Gretzkyn kaikkien aikojen maaliennätys (894) on Ovetshkinilla enää 67 maalin päässä, mutta ennätyslukemiin yltääkseen Ovetshkinin pitäisi nykyisellä maalitahdillaan pelata neljä täyttä runkosarjakautta.

Ovetshkinilla on ikää jo 38 vuotta, mutta alkukauden kyykkäys on ollut hänen tasoiselleen maalintekijälle sen verran dramaattinen, ettei pelkkä ikä voi selittää nyt nähtyä muutosta.

Selitykseksi ei kelpaa myöskään vähentynyt peliaika, olkoonkin, että se on tällä kaudella (19:25) ollut reilun minuutin verran pienempi kuin hänen aikaisemmalla NHL-urallaan keskimäärin (20:37).

Ottelukohtaista ylivoima-aikaa kaikkien aikojen paras ylivoimamaalintekijä on saanut tällä kaudella toiseksi eniten (4:55) koko NHL:ssä – edellään vain Mikko Rantanen (4:57). Ovetshkinin lukema on vieläpä hieman suurempi kuin hänen NHL-uransa keskiarvo ennen tätä kautta.

Yksi ero aikaisempaan on laukausten määrässä. Hanakasti kiekkoa maalille toimittava Ovetshkin on tällä kaudella laukonut keskimäärin 3,6 kertaa ottelua kohden. Lukema on kautta kohden pienin koko hänen NHL-urallaan. Ennen tätä kautta koko NHL-uran keskiarvo oli 4,6 laukausta ottelua kohden. Ero aiempaan tulee viidellä viittä -vastaan pelissä, jossa Ovetshkin laukoo ottelua kohden peräti 32 prosenttia vähemmän kuin urallaan keskimäärin.