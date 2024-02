Tiesitkö tämän? Lievä ylipaino suojaa ikäihmistä – alipaino taas lisää jopa kuoleman riskiä

– Kyselymme mukaan joka neljäs laihduttaneista on ryhtynyt siihen ulkonäkösyistä.

Suomisen mukaan ikäihmisen tulisi kuitenkin olla tarkkana painonpudotuksen kanssa, sillä lievä ylipaino on tutkimusten mukaan ikääntyneillä suojaava tekijä.

– Lievästä ylipainosta on erityisesti hyötyä silloin, jos joutuu pidemmäksi aikaa vuodepotilaaksi tai sairastuu. Tuolloin potilas usein laihtuu.

– Sairaudesta toipumisen yhteydessä lisäproteiinista ja riittävästä energian saannista on tutkimusnäytön perusteella kaikille hyötyä.

– Todennäköisesti niillä ikäihmisillä, joilla on korkeampi BMI, on kuitenkin enemmän lihaksia kuin heillä, joilla se on matalampi.