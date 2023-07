Miksi naiset "rupsahtavat" ennen miehiä? Ilmiölle löytyy tieteellinen syy, jota sokerin syöminen pahentaa

Nuorena iho on kuulas ja kimmoisa, koska elimistö tuottaa kollageenia aina 25 ikävuoteen asti. Sen jälkeen alkaa radikaali lasku, joka kiihtyy neljäänkymmeneen ikävuoteen tultaessa. Tätä ihon vanhenemisprosessia kiihdyttää valkoinen sokeri.

Kollageenisolut muodostavat ihon alaisen ristikon yhdessä elastiinisolujen kanssa. Se on eräänlainen tukiverkko, jonka avulla iho pysyy kimmoisana. Tukiverkko on nuorena kimmoisa ja sillä on kyky kannatella ihon ohutta pintakerrosta.