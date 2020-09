THL:n ylilääkäri: Koronarokote saadaan Suomeen jo puolessa vuodessa

– Pitää katsoa, mitä rokotteita saadaan ja kuinka pian. Kaikkia annoksia ei saada samaan aikaan. Pitää miettiä, kenelle rokotetta on järkevintä antaa, jotta tulee paras mahdollinen terveyshyöty.

Jatkuva rokottaminen ei tarpeen

– Tällä hetkellä korona ei ole kovin muuntautuva, vaan pysyy hyvinkin samanlaisena. Toki pieniä muutoksia perimässä on, mutta ei niin suuria, että pitäisi mennä jokavuotiseen rokottamiseen, kuten influenssan kohdalla tehdään. Influenssa on niin nopea evoluutioltaan, että se on aina meitä puoli vuotta edellä.