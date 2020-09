THL:n Nohynek: AstraZenecan rokotetestin keskeytys on normaalia toimintaa – ei välttämättä vaikuta aikatauluun ollenkaan

Kun testissä on mukana suuria joukkoja ihmisiä, on odotettavissa, että joku heistä sairastuu testin aikana, Nohynek sanoi STT:lle.

– Tämä on ihan normaalia toimintaa. Kun rokotetaan kymmeniätuhansia ihmisiä, niin odotusarvo on, että heidän joukossaan tulee olemaan erilaisia terveystapahtumia.

– Jos on kysymys muutamasta päivästä, niin eihän se mitenkään vaikuta. Jos on syytä epäillä, että kyseessä on rokotteeseen itseensä liittyvä asia, niin totta kai se tulee silloin viivästyttämään. Tällä hetkellä on vielä liian varhaista sanoa, mistä on kysymys.