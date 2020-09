NYT: Koronarokotetutkimukseen osallistunut sai selkäydintulehduksen – tutkimus keskeytetään väliaikaisesti, myös Suomi mukana rokotehankinnassa

EU sopinut rokotehankinnasta yhtiön kanssa

AstraZenecan yhdessä Oxfordin yliopiston kanssa kehittämä rokote on yksi niistä rokoteaihioista, joiden kehittäminen on edennyt kolmanteen, eli viimeiseen vaiheeseen. Vaihe 3 on käynnissä Brasiliassa, Etelä-Afrikassa ja Yhdysvalloissa. Sairastunut potilas on osa vaiheen 2 tutkimusryhmää, joita käydään nyt Iso-Britanniassa ja Intiassa.