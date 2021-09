Kaksi piikkiä yhdellä käynnillä? THL:n ylilääkäri kertoo, voiko korona- ja influenssarokotukset ottaa pian samalla kertaa

MTV Uutiset Live kertoo ja näyttää kun tapahtuu. Se on toimitus, joka elää uutispäivää kanssasi.

– Odotamme parhaillaan tuloksia (brittiläisen) Oxfordin yliopiston tutkimuksesta, jossa toiseen olkavarteen annettiin korona- ja toiseen influenssarokote. Kuinka immunogeenistä ja turvallista se on, siitä me odotamme tietoja, Nohynek kertoo MTV Uutiset Liven haastattelussa.

Millaista influenssakautta odotetaan?

Tulevasta influenssakaudesta on ennustettu aiempaa pahempaa, koska viime vuonna tauti jäi koronan takia käytännössä väliin.

Yhtä aikaa iskevä "korona-influenssakin" on mahdollinen

Nohynekin mukaan on täysin mahdollista, että korona ja influenssa iskevät samaan aikaan tai peräkkäin.

– Meillä on ensimmäiseltä koronakeväältä kokemusta siitä, että jos ihminen sairastuu koronaan ja influenssaan samanaikaisesti, tauti on vakavampi kuin jos olisi sairastunut vain yhteen. Siinä mielessä on järkevää, että ollaan sekä korona- että influenssarokotettuja.