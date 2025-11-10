THL:n tiedotteen mukaan riittämätön kotihoito kuormittaa merkittävästi iäkkäiden läheisiä.
Kotihoidon iäkkäistä asiakkaista vain hieman yli puolet kokee saamansa kotihoidon avun ja palvelun riittäväksi, ilmenee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tuoreesta julkaisusta. Vain alle 40 prosenttia vastanneista asiakkaista kokee, että hoitajat käyttävät heidän luonaan riittävästi aikaa.
THL:n tiedotteen mukaan riittämätön kotihoito kuormittaa merkittävästi iäkkäiden läheisiä. Joka viides läheinen kertoo olevansa uupunut, kuormittunut tai kykenemätön jatkamaan huolenpitoa.
Kotihoidon yksiköiden esihenkilöt arvioivat, että henkilöstön määrä vastaa asiakkaiden tarpeita 87 prosentissa yksiköitä. Hyvinvointialueiden välillä on kuitenkin suurimmillaan yli 30 prosenttiyksikön ero.
Palvelusuunnitelmaan tulee THL:n mukaan kirjata, kuinka monta tuntia palvelua asiakkaan tulee saada, jotta se vastaa hänen tarpeitaan.
Suunnitellut palvelutunnit toteutuvat vain puolessa kotihoidon yksiköitä. Paras tilanne on Pohjois-Karjalassa, jossa suunnitellut tunnit toteutuvat 86 prosentissa yksiköitä.
Heikoimmalta tilanne näyttää Helsingissä, jossa tunnit toteutuvat vain 11 prosentissa yksiköitä.