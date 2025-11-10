Juuri nyt Avaa

THL:n tiedotteen mukaan riittämätön kotihoito kuormittaa merkittävästi iäkkäiden läheisiä. Joka viides läheinen kertoo olevansa uupunut, kuormittunut tai kykenemätön jatkamaan huolenpitoa.

Kotihoidon iäkkäistä asiakkaista vain hieman yli puolet kokee saamansa kotihoidon avun ja palvelun riittäväksi, ilmenee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tuoreesta julkaisusta. Vain alle 40 prosenttia vastanneista asiakkaista kokee, että hoitajat käyttävät heidän luonaan riittävästi aikaa.

Kuvituskuvassa vanhus rollaattorin kanssa kävelyllä. All Over Press

Hoitajien kiire tyytymättömyyden takana

Vanhuspalvelulain mukaan hyvinvointialueen on toteutettava iäkkään ihmisen pitkäaikainen hoito ja huolenpito ensisijaisesti hänen kotiinsa annettavilla palveluilla. Palvelujen tulisi vastata yhdenvertaisesti ja kokonaisvaltaisesti iäkkään tarpeisiin asuinpaikasta riippumatta.

– Tulosten valossa yhdenvertaisuus ei näytä vielä toteutuvan kotihoidossa, THL:n johtava tutkija Hanna Alastalo toteaa tiedotteessa.

– Kiire voi selittää myös sitä, että asiakkaat ovat tyytymättömiä hoidon ja kodinhoidollisten tehtävien laatuun tai määrään, mikä on havaittu asiakaspalautteissa, Alastalo kertoo tiedotteessa.