THL:n tutkimus: Yksityisellä puolella vanhukset saavat selvästi enemmän ulkoilua ja virikkeitä – julkisella hoitajia hieman enemmän

Yksiköihin lähetettyihin kysymyksiin vastasivat esimiehet, eivät asiakkaat eikä muu henkilökunta. Parantamisen varaa on joka puolella.

– Sekä julkisella että yksityisellä on kehitettävää ja molemmilta löytyy sekä hyviä että huonoja yksiköitä, tiivistää THL:n johtava asiantuntija Teija Hammar.

Henkilöstömitoituksen suhteen näyttää siltä, että julkisella puolella tilanne on hieman parempi.

– Niitä yksiköitä, joissa mitoitus on 0,6 tai suurempi, on julkisella puolella enemmän.

95 prosenttia täyttää mitoitussuosituksen



Ylipäätänsä mitoitustilanne on THL:n mukaan pääosin kattavalla tasolla.

– Vanhuspalvelujen laatusuosituksessa määritelty vähimmäismitoitus, 0,5 hoitajaa asiakasta kohden toteutuu THL:n selvityksen mukaan 95 prosentissa ympärivuorokautisen hoidon yksiköistä. 22 prosentissa yksiköistä on 0,7 hoitajaa asiakasta kohden, toteaa Hammar.

Laatu on kuitenkin paljon muutakin kuin vain mitoitus. THL:n tutkimuksessa laatua on tutkittu myös toimintakäytäntöjen osalta muun muassa siten, miten asukas on itse voinut päättää esimerkiksi ylösnousu- ja nukkumaanmenoajastaan, onko ulkoilumahdollisuuksia riittävästi tai onko asukas saanut osallistua oman hoitonsa suunnitteluun.