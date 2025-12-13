Kokoomuksen kansanedustaja Karoliina Partanen kertoo viime yönä tapahtuneesta erikoisesta tilanteesta.

Kuopiolainen kansanedustaja Karoliina Partanen (kok.) kertoo ovikellonsa soineen viime yönä hieman ennen kolmea.

Oven takana oli vanhus ilman kenkiä, vähissä vaatteissa.

– Hieman ihmetystä herätti, että minkä takia ovikello soi siihen aikaan. Menimme mieheni kanssa avaamaan yhdessä ovea ja siellä oli oven takana apua kaipaava vanhus, Partanen kertoo MTV Uutisille.

Partanen kertoo että vanhus oli silminnähden hämmentynyt tilanteesta.

– Kyllä hän oli, Kysyin, että minne hän on menossa niin hän sanoi, että Vallisaareen. Teen töitä Helsingissä niin tiedän, että Vallisaari ei ole Kuopiossa, missä itse olin sillä hetkellä.

Partanen pyysi vanhuksen sisälle.

– Tietenkin päällimmäisenä oli mielessä sellainen syvä huoli ja kysymyksiä, että mistä hän on tulossa, minne menossa ja miten hän on päässyt sellaisessa varustuksessa ulos.