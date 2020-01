THL:n terveysturvallisuusjohtajan mukaan tiedetyt koronavirustartunnat ovat vain jäävuoren huippu: "Emme voi tietää vielä, kuinka moni tapauksista on vakavia" – kiinalaisnainen eristettynä

Tartunnan saanut Lapin keskussairaalassa oleva 32-vuotias kiinalaisnainen on vakaassa tilassa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen THL:n terveysturvallisuusosaston johtaja Mika Salminen kertoo. Tarkkoja tietoja potilaan voinnista ei kerrota ulkopuolisille, sillä se on hänen yksityisasiansa, Salminen muistuttaa.

Salmisen mukaan vielä ei tiedetä, kuinka moni tartunnoista on vakavia tapauksia. Tällä hetkellä kansainvälisesti on vahvistettu 170 kuolemaan johtanutta tapausta.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Kaikissa tunnetuissa kuolemaan johtaneissa tapauksissa potilaalla on ollut jokin perussairaus, joka on aiheuttanut myös koronaviruksen oireiden pahentumisen, tai potilas on ollut huomattavan iäkäs.



Suomessa hoidettava potilas on 32-vuotias, joten Salmisen mukaan hänen ennusteensa on hyvä. Nainen on eristyshuoneessa Lapin keskussairaalassa.



– Hänellä on oma huone, jossa muita ei käy muuten kuin henkilökuntaa hoitotoimenpiteitä antamassa, Salminen kuvailee.



Jälkitaudit varsinaista virusta vaarallisempia

Varsinainen virus ei ole kovin vaarallinen, sillä sen oireita ovat lievä kuume ja yskä. Se saattaa kuitenkin kausi-influenssan tavoin aiheuttaa ikäviä jälkitauteja.



– Kyllä tässäkin on sama tilanne, mutta tässä itseasiassa se ehkä kaikkein vakavin tautimuoto liittyy siihen viruksen aiheuttamaan keuhkokuumeeseen.



Koska viruksen aiheuttamaan keuhkokuumeeseen ei ole lääkettä, sitä on vaikea hoitaa, Salminen kuvailee. Antibiootteja käytetään kuitenkin jälkitautien ehkäisyyn.



Maailman terveysjärjestö WHO pitää tänään hätäkokouksen, jossa päätetään, julistetaanko koronavirus kansainväliseksi terveysuhaksi. MTV Uutiset seuraa kokousta ja lähettää sen suorana kello 14.30 alkaen. Suomen viranomaiset päivittävät omat ohjeistuksensa sitten WHO:n mukaan.

Todelliset tartuntamäärät todennäköisesti tilastoja suuremmat

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Julkisuudessa on käyty keskustelua siitä, voiko Kiinan arvioihin arvioiduista tartunnoista luottaa. Salmisen mukaan ne kuvaavat aika hyvin sitä, kuinka paljon ihmisiä on ylipäätään ehditty testaamaan.



Luvut vahvistamattomista tartunnoista ovat suuremmat, kuin vahvistettujen tapausten määrä.



– Näissä on aina tiettyä viivettä. Me tiedetään kaikista tällaisista infektiotaudeista, että ne testatut tapaukset ovat tietyllä tapaa jäävuoren huippu, Salminen toteaa.



– Ja se iso kysymys onkin, että mikä on se taudin oirekuva näin suuressa kuvassa. Me emme siitä syystä voi oikeastaan tietää vielä, miten iso osa tapauksista on oikeasti vakavia, miten iso osa johtaa kuolemaan.



Tämän hetkisen tiedon mukaan uudenlaisen koronaviruksen kuolleisuus on noin 3 prosenttia, kun tavallisessa kausi-influenssassa se on noin 0,1 prosenttia. Salmisen mukaan todellista kuolleisuutta on vaikea arvioida.