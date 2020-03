Tutkijat löysivät koronaviruksesta kahta eri tyyppiä, joista toinen on aggressiivisempi – WHO ilmoitti kuolleisuusprosentin nousseen: "Viruksen kokonaisvaltaiselle tutkimukselle on kiire"

Tutkijat Pekingin ja Shanghain yliopistoista analysoivat hieman yli 100 uudenlaiseen koronavirukseen sairastuneen kiinalaisen näytteet. Tutkimuksessaan he huomasivat, että potilaat kantoivat kahta eri tyyppiä viruksesta.



Testatuista 70 prosenttia kantoi aggressiivisempaa muotoa, ja loput lievempää. Tutkijoiden mukaan aggressiivisen tyypin levinneisyys laski huomattavasti tammikuun alun jälkeen.



Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Tutkijaryhmä huomauttaa heidän otantansa olleen suppea, ja viruksen kehityskaaren ymmärtämiseksi tarvitaan vielä huomattavasti suurempi määrä dataa analysoitavaksi.



– Nämä löydökset selkeästi ilmaisevat sen kiireellisen tarpeen kokonaisvaltaisemmalle tutkimukselle, tutkimusryhmä kirjoittaa.



Kuolleisuusprosentti nousi

Valtaosa tartunnoista on edelleen Kiinassa, mutta myös Italia, Etelä-Korea ja Iran ovat tällä hetkellä epidemia-alueita. Maailman terveysjärjestö WHO kertoi eilen kuolleisuusprosentin nousseen.



– Kansainvälisesti 3,4 prosenttia kaikista raportoiduista COVID-19-potilaista on kuollut, sanoi WHO:n johtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus tiedotustilaisuudessa maanantaina.



Aiemmin sen arvioitiin olevan noin 2 prosenttia. WHO on arvioinut prosentin olevan 0,7–4,0 välillä, riippuen millaisessa maassa tartunnat havaitaan. Koronavirus on siis tappavampi tauti kuin kausi-influenssa, johon sitä on usein verrattu. Flunssana tunnetun taudin kuolleisuus on noin yksi prosentti sairastuneista.



"Tämä on uniikki virus"

WHO:n asiantuntijat sanoivat tiedotustilaisuudessa, että vielä ei ole kunnollista tietoa, miten COVID-19 käyttäytyy. Sitä ei kuitenkaan voi suoraan verrata kausi-influenssaan, sillä se käyttäytyy eri tavoin.



He huomauttivat, että normaalia flunssaa on tutkittu paljon ja sitä osataan hoitaa, kun taas uudenlaisen koronaviruksen tutkimus on vasta alkanut.



– Tämä on uniikki virus, jolla on uniikit ominaisuudet. Tämä ei ole influenssa, eli olemme kartoittamattomalla alueella, Tedros sanoi maanantaina.



Tedros myös rauhoitteli ihmisiä. Tuntematon virus voi kuulostaa pelottavalta, mutta tutkijat tietävät jatkuvasti lisää sen käytöksestä ja leviämisestä. Uusi koronavirus ei tiettävästi ole yleensä hengenvaarallinen perusterveille aikuisille ja lapsille.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Ensimmäistä kertaa ihmisillä todetun uudenlaisen koronaviruksen tieteellinen nimi on SARS-CoV-2 ja sen aiheuttaman taudin nimi on COVID-19.



Tautiin on kuollut maailmanlaajuisesti noin 3000 henkilöä, joista valtaosa on ollut Kiinassa. Kuolonuhrit ovat olleet pääsääntöisesti yli 80-vuotiaita ja heillä on ollut jokin muu sairaus.