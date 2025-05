Teuvo Teräväiseltä hurjaa puhetta Leijonien ongelmakohdasta

Teuvo Teräväinen on käänteentekevässä roolissa torstaina, kun Leijonat kohtaa MM-puolivälieräottelussa USA:n.

Teräväinen, 30, ei ollut ollenkaan mukana Leijonien alkulohkon päätösottelussa Slovakiaa vastaan.

– Huilia, huilia. Ei kummempaa. Huomenna ollaan iskussa, Teräväinen vastasi poissaolouteluihin liittyen.

Teräväisen mukaan hän ei kärsi loukkaantumisesta, eikä hän itse vaatinut huilivuoroa.

– Valmennuksen päätös. Täydessä tikissä ollaan. Mieli on virkeä ja kroppa hyvässä kunnossa, Teräväinen kuittasi.

Leijonien kohdalla kaikista suurin puheenaihe liittyy nyt sen ylivoimapeliin, joka on tökkinyt pahemman kerran. Suomi latoi alkusarjan seitsemässä ottelussa vain yhden ylivoimamaalin, onnistumisprosentin ollessa 5,6.

Tuohon faktaan nähden Teräväinen lataa varsin hurjaa puhetta.

– Ylivoimaan on kova luotto, totta kai.

– Kaikki on tähdännyt siihen, että se on näissä peleissä kunnossa. Ei sillä ole mitään väliä, että miten se on mennyt aiemmin, Leijonien ykkösylivoiman pyörittäjä Teräväinen täräyttää.

Teräväinen alusti Leijonien alkusarjan ainoan ylivoimaosuman, kun hän jakoi levityssyötön Mikko Lehtoselle. Tämä jäi myös lauantain Latvia-ottelun voittomaaliksi.

– Olemme luoneet paljon hyviä paikkoja, mutta jostakin syystä kiekko ei ole mennyt maaliin. Ei sen kummempaa. Yksi iso osuma tuli jo Latvia-pelissä, jolla saimme voiton. Nyt tulee taas iso peli. Ollaan hyviä oikeilla hetkillä. Ei siinä sen kummempaa, Teräväinen jatkoi aiheesta.

Teuvo Teräväinen (kuvassa oikealla) kohtaa torstain puolivälieräottelussa seurajoukkuetoverinsa Frank Nazarin (vasemmalla).2024 NHLI

Teräväinen kohtaa tuttuja hahmoja torstain USA-puolivälieräottelussa. Siniviivan toiselle puolelle asettuvat puolustajat Alex Vlasic ja hyökkääjä Frank Nazar, jotka edustavat seurajoukkuetasolla Teräväisen tapaan Chicago Blackhawksia.

Nazar, 21, on paukuttanut kevään turnauksessa hurjaa jälkeä: seitsemään otteluun tehot 6+5=11.

– Hän tuli meille tällä kaudella tulokkaana sisään ja kehittyi koko ajan. Pelasimme loppukaudella paljon samassa ketjussa. Tosi nopea, hyvä pelipää ja menee molempiin suuntiin kovaa. Pitää olla hereillä, Teräväinen sanoi Nazarista.

Teräväinen ei ole ollut joukkuetovereihinsa yhteydessä MM-kisojen aikana.

– Eiköhän pelin jälkeen voi muutaman sanan vaihtaa, hän huikkaa.

Teräväinen uskoo, että torstain USA-ottelu on hyvin todennäköisesti samankaltainen, mitä maanantain Kanada-peli oli.

– Pystyimme pysymään kiekossa Kanadaa vastaan. Ne (USA) karvaavat kovaa kahdella, niin ei voida lähteä roiskimaan, vaan pitää uskaltaa pelata kiekolla.

Kanada-pelin jättivoitto toi runsaasti itseluottamusta Suomen leiriin.

– Olemme koko ajan uskoneet itseemme. Huomaa, että ulkopuolella usko on välillä horjunut, Teräväinen virnuilee.

– Tuo oli meille ja kaikille iso voitto. Huomasimme, että pärjäämme ketä tahansa vastaan.

Leijonien ja USA:n puolivälieräottelu käynnistyy torstaina Suomen aikaan kello 17.20.