Leijonien NHL-mies tiputettiin ykkösketjusta – Jukka Jalonen napakkana: "Jossain vaiheessa sekin loppuu"

Suomen joukkueen iso kysymysmerkki on liittynyt ykkösketjuun ja sen toimimattomuuteen. Nyt ratkaisua haetaan Pakarisen kautta.

– Iiro on fyysinen pelaaja, joka menee maalille. Hän tuo vähän erilaisuutta tuohon ketjuun. Nyt kokeillaan tämmöistä vaihtoehtoa, Leijonien päävalmentaja Jukka Jalonen sanoi perjantain harjoitusten jälkeen.

– Hän ei ole ollut järjestelemässä yhtään maalipaikkaa omiin näissä peleissä. Se kertoo aika paljon. Eilenkin hän otti ison blokin aivan pelin loppuhetkillä, oman pään aloitustappion jälkeen. Tuollaisia asioita me tarvitsemme. Tuo on sitä voittavaa jääkiekkoa.

Ei loputtomia saumoja

– Ihan hyvä fiilis tässä on. Purimme pelin pelaajien kanssa ja sitten harjoittelimme. Nyt unohdetaan jääkiekko hetkeksi ja ollaan valmiita huomenna, kun Kanada-peli alkaa, Jalonen viitoittaa.

Leijonien harjoituksissa puhuttelevin seikka oli se, että NHL-hyökkääjä Valtteri Puustinen tiputettiin nyt ulos ykkösketjusta. Puustinen on ollut vaisu tähän mennessä, eikä hänelle ole merkattu yhden yhtään tehopistettä neljässä pelatussa ottelussa.

– Tuo on tietenkin vähän tilanteesta riippuva juttu. Jonkun aikaa saumaa voi antaa, mutta jossain vaiheessa sekin loppuu, jos ei vain ala tehoja tulla. Kyllä me niitäkin kaipaamme, vaikka ei se ole ainut asia tässä. Jos on paikkoja, niin toivomme, että jossain vaiheessa menee. Jos ei ole, niin ei sekään ole hyvä lähtökohta, Jalonen pyöritteli.