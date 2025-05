Juuse Saros nautti Antti Pennasen suomasta huilipäivästä – "Ihan fiksu oli"

Leijonien tähtivahti Juuse Saros uhkuu pelihaluja yhden huilatun MM-ottelun jälkeen.

Upeaa MM-turnausta pelaava Saros sai päävalmentaja Antti Pennaselta tiistaina huilipäivän, eikä tähtivahti pukenut lainkaan Slovakiaa vastaan pelattuun otteluun.

Ylimääräisen vapaapäivän aikana Saros kävi niin ikään Slovakia-pelistä sivussa olleen Teuvo Teräväisen kanssa syömässä, mutta mitään erikoista kaksikko ei touhunnut.

Saros on torjunut tässä turnauksessa viidessä pelissä ja pieni huili ennen tosipelejä otettiin Saroksen toimesta hyvin vastaan.

– Ihan fiksu tuo minun mielestäni oli. Yksi huili ja tänään hyvä treenipäivä ja valmiina huomiseen, Saros sanoo.

Saros on ollut yksi MM-kisojen valovoimaisimmista tähdistä. Viidessä pelissä koppi on tarttunut 95,9 prosentin varmuudella, ja Saros on osaltaan antanut tahmeasti esiintyneelle Suomelle mahdollisuuden voittaa jokaisessa ottelussa.

– Tietenkin se on ollut kiva, että on kulkenut. Olen koettanut mennä peli kerrallaan. Meidän puolustuksemme on totta kai auttanut paljon. Olemme puolustaneet tiiviisti ja fiksusti, niin silloin maalivahdinkin on kiva pelata siellä takana, Saros toteaa.

Saros on kehunut turnauksen aikana Leijonien pelaamisen selkeyttä, mikä on helpottanut tähtivahdin pelaamista tolppien välissä.

– On se mun mielestä veskarille iso juttu. Ei tavallaan tarvitse miettiä, että mitä seuraavaksi tapahtuu ja kuinka monta vaihtoehtoa vastustajalla on tehdä peliä. Silloin veskarin on selkeämpi keskittyä omaan juttuun, Saros sanoo.

Saroksen NHL-kausi oli haastava. Nashville Predatorsin maalilla torjuntaprosentti valahti 58 ottelun aikana 89,6 prosenttiin – ensimmäistä kertaa hänen koko NHL-uransa aikana.

Vaikka kausi oli vaikea, ei Saros kokenut vaikeuksien vaikuttaneet hänen itseluottamukseensa.

– Enemmän on koettanut olla turhautumatta ja käyttämättä energiaa muuhun. On ollut kuitenkin luottoa omaan tekemiseen ja taitoihin. Enemmän se on ollut turhautumisen puoleen kuin itseluottamukseen. Se oli tällä kaudella se erilainen haaste, Saros sanoo.

Leijonat nojannee Sarokseen myös torstain MM-puolivälierissä, kun Suomi saa vastaansa USA:n.

– Hieno mahdollisuus huomenna taas. Meillä kaikilla on hyvä luotto toisiimme. Lähdetään yrittämään parastamme ja toivottavasti se riittää hyvään tulokseen, Saros ennakoi.