Leijonat hurjaan testiin MM-jäällä – Olli Jokinen paljastaa Kanadan heikkouden: "Iskun paikka"

Suomi lähtee otteluun seitsemän pisteen turvin. Leijonat kärsi torstaina historiallisen tappion Itävallalle, kun kiekkoilun pikkumaa yllätti 3–2-numeroin. Suomi hävisi myös turnauksen avausottelun, kun isäntämaa Tshekki oli parempi rankkareilla.

Kanada on edennyt turnauksessa tappiottomasti. Sillä on kasassa 11 pistettä. Olli Jokinen vahvistaa käsityksen, jonka mukaan Kanadan viisikkopeli kehittyy usein merkittävin harppauksin MM-turnauksen aikana. Vielä ei olla maalissa.

– Joukkuepelaaminen ei ole ollut kovin kaksista, mutta kova vastaiskujoukkue. Heti kun saavat kiekon, ovat valmiina hyökkäämään. Henkilökohtainen taito on erittäin kova, Jokinen aloittaa.

Suomi joutunee puolustamaan alkuillan ottelussa pitkiä pätkiä. Kanadan joukkue vilisee kiekollista taitoa ja maalintekovoimaa löytyy kaikista kentistä.

– Silloin kun Kanada saa sen hyökkäyspään rallin pyörimään, niin on aivan ehdotonta, että Suomi pystyy puolustamaan keskustaa. Nyt tulee erilaisia rotaatioita, ei välttämättä ole vain samaa kaavaa koko ajan vastassa. Liikkuva jengi, kiire tulee, Jokinen toteaa.

Vaikka vastustaja kovenee nyt hurjasti, on Kanada Jokisen mielestä loistava mittari tähän paikkaan. Kiekottomana todennäköisesti paljon pelaavan leijonanipun on tunnistettava paikat, kun on mahdollista iskeä.

– Nyt Suomi voi keskittyä vastaiskuihin ja puolustamiseen. Siinä mielessä tämä on hyvä vastus tähän kohtaan. Nyt ei puhuta Kanadan joukkueesta, joka on menossa kasipeliin, vaan nyt vastaan tulee Kanada, joka pelaa viidennen pelin. Se peli on heillä vielä erittäin keskeneräistä.

– Jos Suomi pystyy pitämään keskustan puolustusalueella kiinni, niin melkein joka pelissä on tullut pari läpiajoa Kanadaa vastaan. Siinä on iskun paikka. Ihan voitettavissa oleva joukkue, Jokinen jatkaa.

NHL-tähdet pidettävä kiinni

Kanadan joukkue on täynnä kovia NHL-nimiä. Kapteenin virkaa toimittaa Toronton konkari John Tavares, joka ratkaisi maali-iloittelun Itävaltaa vastaan jatkoajalla. Jokinen kuvailee Tavaresia pelin rytmittäjäksi.

Joukkueen mielenkiintoisin nimi on Chicago Blackhawksin supertalentti Connor Bedard. Nuori hyökkääjä on NHL:n ykkösvaraus, jonka laukaus on täysin poikkeuksellinen. Hän on tehnyt turnauksessa viisi maalia.

– Häntä pitää puolustaa niin, että pelipaidat hankaavat vastakkain koko ajan. Jos jättää puoli metriä tilaa, niin se kuti lähtee hanakasti.

– Välillä kumpaakaan ei näy ollenkaan, sitten hups, yksi maalipaikka ja maali. Kovalla prosentilla laittavat sisään kun paikat saavat. Maailmanluokan pelaajia.

Suomen ja Kanadan vääntö alkaa lauantaina klo 17.20. Suomelle pisteet olisivat todella arvokkaita puolivälieräpaikan kannalta.

– Illan vastustaja arvostaa Suomea erittäin paljon. Odotan turnauksen parasta Kanadaa, Jokinen päättää.