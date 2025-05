USA:n NHL-kasvo latasi jylhää tekstiä Juuse Saroksesta – ei voinut kuin nauraa Suomi-kysymykselle

Leijonat kohtaa torstain MM-puolivälieräottelussa Yhdysvallat.

USA ylsi toiseksi Tanskan Herningissä pelatussa alkulohkossa. Koska kisojen toinen isäntämaa Tanska eteni jatkoon, USA matkusti jo keskiviikkona Tukholmaan, missä se kohtaa huomenna Suomen.

– Tulimme tänne aamulla. Meillä oli hauskaa Tanskassa. Herning oli hieno paikka, mutta olemme innoissamme, kun pääsimme tänne ja olemme innoissamme siitä, että puolivälierät lähtevät liikkeelle, USA:n puolustaja Brady Skjei sanoi Tukholmassa.

USA:n joukkue lensi yhdessä Tshekin miehistön kanssa Tukholmaan.

USA:lla seuraava haaste on Suomi, eli Leijonien joukkue.

– Moni meistä on pelannut Suomea vastaan MM-kisoissa ja he ovat aina paha vastustaja. Pitää olla heti valmiina, uransa neljänsissä MM-kisoissa mukana oleva Skjei, 31, mietti.

Skjei tuntee hyvin Suomen hyökkäyksen kärkipelaajan eli Teuvo Teräväisen, jonka kanssa hän pelasi neljän kauden ajan Carolina Hurricanesissa. Tämän lisäksi Leijonien maalivahtikaksikko Juuse Saros ja Justus Annunen ovat hänen nykyisiä seurajoukkuetovereitaan Nashville Predatorsissa.

– Törmäsin heihin käytävällä. Oli hauska nähdä heitä pitkästä aikaa. Mukavaa, että heillä menee hyvin, Skjei hymyili.

Skjeille heitettiin palloa eteen siitä, miten hän tietää Saroksen heikkoudet.

– Niitä ei ole montaa! Hän on aivan uskomaton maalivahti. Niin nopea ja vahva kauttaaltaan. Nyt on vähän eri tilanne, kun hän ei ole meidän puolellamme, mutta Nashvillessä hän on mahtava meille, Skjei jakoi jylhää tekstiä Saroksesta.

Jenkkipuolustaja Brady Skjei (kuvassa oikealla) ja Juuse Saros (kuvassa taka-alalla) Nashville Predatorsin nutussa.Terrence Lee

Mitä voit sanoa USA:n joukkueesta tässä turnauksessa?

– Olemme parantaneet peli peliltä. Emme olleet aluksi parhaimmillamme, mutta kun turnaus on edennyt ja varsinkin parissa viimeisimmässä pelissä olemme vetäneet vahvasti. Meillä on paljon vauhtia ja paljon nuorta taitoa. Yritämme käyttää tuota hyväksemme ja pelata mahdollisimman nopeasti. Olimme vahvoja erityisesti Tshekkiä vastaan, Skjei mietti.

USA kaatoi Tshekin alkulohkon päätösottelussaan 5–2, lähettäen täten myrskyvaroituksen osaamisestaan.

USA:n joukkue oli tikunnokassa turnauksen alkuvaiheilla – kiitos maan presidentin Donald Trumpin. Tämän Grölantiin liittyvät puheet ovat herättäneet närää kyseisen jäätikkösaaren hallitsijan eli Tanskan suunnalla.

Tanskalaiset buuasivatkin USA:lle alkulohkon avausottelun yhteydessä.

Skjei ohitti koko politiikka-aiheen hyvin nopeasti.

– En oikein kuullut buuauksia kansallislaulujen aikana. Arvostan heitä, faneja. Tanskalaiset olivat erittäin mukavia. He ottivat meidät avosylin vastaan, Skjei kuittasi.

Skjeiltä kysyttiin keskiviikkona Tukholmassa, että millaisia terveisiä hän haluaa lähettää suomalaisfanien suuntaan torstain puolivälieräottelun alla.

Terveisten lähettely sai Skjein naurun partaalle.

– Noh… toivottavasti näemme hyvän pelin, jossa molemmat vetävät vahvasti. Toivon toki, että voitamme. Tuon pitäisi olla mielenkiintoinen peli, Skjei mietti.

Leijonien ja USA:n ottelu alkaa torstaina Suomen aikaan kello 17.20. Mittelö on nähtävillä MTV Katsomosta ja MTV3-kanavalta.