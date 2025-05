Antti Pennanen näpäytteli toimittajia – nostaa nyt esiin yllättävimmän seikan MM-kisoista

Leijonat kohtaa torstaina MM-kisojen vedenjakajaottelussa Yhdysvaltojen joukkueen. Leijonien päävalmentaja Antti Pennanen otti keskiviikkona kantaa Suomen tulevaan vastustajaan, minkä lisäksi hän tarttui kiinni tämän keväisen MM-turnauksen yllättävimpiin seikkoihin.

Leijonien puolivälierävastustaja varmistui myöhään tiistaina, kun Kanada voitti Tukholmassa Ruotsin ja Tanska päihitti Herningissä voittomaalikilpailun jälkeen Saksan. Leijonat oli Tukholman lohkossa kolmas ja se kohtaa Herningin lohkon kakkosen eli USA:n.

Leijonien kannalta mieluinen juttu oli se, että se sai jäädä Tukholmaan, eikä sen pitänyt lähteä matkustamaan yli tuhannen kilometrin päähän Tanskan puolelle.

Suomen joukkue hyppäsi keskiviikkona paikallista aikaa kello 14 jäälle Avicii Arenalla. Mukana oli yhtä kasvoa lukuun ottamatta kaikki pelaajat. Ainoa sivussa ollut taho oli puolustaja Robin Salo, joka on kärsinyt loukkaantumisista.

– Huippujoukkue vastassa. Tosi taitava, hyökkäysvoimainen, luisteluvoimainen ja siinä on paljon samoja elementtejä mitä Kanadassa oli, Leijonien päävalmentaja Antti Pennanen sanoo Suomen joukkueen vastustajasta Yhdysvalloista.

– He hyökkäävät vähän aggressiivisemmin ja rohkeammin. Heillä toki, kuten Kanadalla, ylivoima on ollut erinomainen, Pennanen jatkoi kuvailua.

Yhdysvallat takoi 23 ylivoimakerralla seitsemän osumaa, minkä myötä sen onnistumisprosentti on peräti 30,43.

Leijonilla ylivoima on tökkinyt koko alkuturnauksen ajan. Suomi teki alkusarjan seitsemässä ottelussa vain yhden ylivoimaosuman. Se syntyi lauantaina Latviaa vastaan.

Suomen ylivoimaprosentti on tällä hetkellä todella vaatimaton: 5,56.

Leijonien valmennusjohto reagoi asiaan keskiviikkona, kun se muutti toista ylivoimavitjaansa. Eemil Erholtz siirrettiin sivuun ja puolustaja Atro Leppänen palasi viisikon vasempaan reunaan.

– Leppänen on loistava ylivoimapelaaja, hän tuo siihen oman elementtinsä. Olemme koittaneet vähän katsoa vastustajaa, että mitä siellä on tulossa, Pennanen avasi muutosta.

Yksi asia Leijonien kohdalla on täysi selviö. Alkusarjassa väkevästi torjunut Juuse Saros on tolppien välissä torstain puolivälieräottelussa.

– Kyllä, Juuse jatkaa, Pennanen vahvisti.

Leijonien päävalmentaja Antti Pennanen.Lehtikuva

Yllättävin seikka

Leijonat otti alkulohkon seitsemästä ottelusta kuusi voittoa. Matkan varrelle mahtui notkahduksia, eikä Suomen joukkue marssinut ongelmitta muun muassa Ranskan tai Itävallan ylitse.

Leijonien päävalmentaja Antti Pennanen kuittaili ja näpäytti toimittajia turnauksen alkuvaiheilla, kun hänelle mainittiin "nihkeästi" tulleista Itävalta- ja Ranska-voitoista.

– Nihkeitä ja nihkeitä, Pennanen pyöritteli tuolloin.

Kun MTV Urheilu kysyi Pennaselta siitä, mikä häntä on yllättänyt eniten turnauksen aikana, pienten maiden vahvuus tärähti nopeasti ilmoille.

– Heidän kasvunsa tekee hyvää kansainväliselle jääkiekolle, kun sieltä tulee noita maita, joista esimerkiksi Itävalta meni nyt pudotuspeleihin. Olemme ilolla katsoneet tuota.

– Pelillisesti puolustamisen tiiveys ja alivoimien kehittyminen – ne ovat olleet silmiinpistäviä juttuja. Onko jokin täysin yllättänyt? Vaikea sanoa. Nuo huomiot nousevat päällimmäisenä mieleen.

Viestitkö siis siihen suuntaan, että jatkossa ei kannata vähätellä pienempiä kiekkomaita?

– En mä ole niitä vähätellyt, eikä tämä viesti ole teille (toimittajille). Tuo on minullekin sellainen juttu, että ”onpa hienoa”. Se on enemmän niin päin. Hyvä, että laajuutta on nähtävillä ja tulee vähän yllätyksiä. Esimerkiksi se, että Slovenia säilyttää yhtäkkiä paikkansa, sehän on hienoa. Se on urheilun suola, Pennanen vastaa.

Alkulohkon päätöskierroksella nähtiin vielä pienoinen yllätys, kun Tanska kellisti Saksan ja paineli puolivälieriin.

– Jos etukäteen olisi sanottu, niin olisin varmaan laittanut Saksan jatkoon. Siellä oli kuitenkin NHL-maalivahti ja hyvä joukkue jalkeilla. Mutta sieltä tuli (Nikolaj) Ehlers vielä ja laittoi pelin tasoihin (1–1). Hienoa, että hän saapui kisoihin. Tuo on tietenkin toinen juttu. On hienoa, että huippupelaajia tulee ja se nostaa turnauksen tasoa. Kovat kisat ovat käynnissä, Pennanen näkee.

Leijonien ja USA:n puolivälieräottelu alkaa torstaina Suomen aikaan kello 17.20. Mittelö on nähtävillä MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla.