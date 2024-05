Leijonien NHL-mies koki tylyn kohtalon MM-kisoissa – kuittaa nyt tapahtuneen: "Ei siinä"

– Eipä siinä. Tässä on vaihdettu koko ajan rosteria. Viime pelissä mentiin noin ja nyt mennään näin. Totta kai sitä haluaisi pelata, mutta ei tuossa ole mitään ihmeellisempää. Silloin kun kutsu käy pelaamaan, niin silloin lyödään all-in, Puustinen kuittaa alkuviikon käänteen MTV Urheilulle.

Ruotsi lähtee illan taistoon selkeänä ennakkosuosikkina, sillä sen riveistä löytyy peräti 18 NHL-pelaajaa. Ruotsin pelaajat ovat myös huudelleet asetelmasta median puolella. Henkseleitä on paukuteltu.

– Ihan sama vaikka eivät olisi paukutelleet, niin tekee mieli näyttää. Heti kun peli alkaa, niin joka äijä on varmasti aivan valmis. Taistelemme joka sentistä ja millistä jäällä. Uskon, että se riittää voittoon, Puustinen miettii.

Puustinen kohtaa illan ottelussa tuttuja tahoja, sillä Ruotsin riveistä löytyy parikin Pittsburgh Penguinsin pelaajaa. Näistä nimekkäin on NHL-supertähti Erik Karlsson .

– Hän on pirun mukava äijä. Ollut kunnia päästä tutustumaan hänenkaltaiseen ihmiseen. Hän on varsinkin ylivoimalla pirun vaarallinen kaveri. Siinä pitää olla hereillä, koska sieltä tulee aika nappisyöttöjä. Hän on tainnut painaa täälläkin muutaman maalin (5). Vaarallinen pelaaja, mutta hyvä tyyppi. Eiköhän meidän alivoimamme pysty pitämään hänet kurissa, Puustinen sanoo Karlssonista.