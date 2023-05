Leijonien NHL-tähden Mikko Rantasen pelistä paljastuu huimia faktoja – silti hänestä pitää kysyä yksi iso kysymys: "Oma vika"

Suomi–Tanska tiistaina 23.5. klo 20.20. Studio C Moressa jo klo 19.30!

– Olemme saaneet voittoja alle, mikä rentouttaa tekemistä. Tiistaina eteen tulee hyvä testi. On tärkeää saada kova peli alle ennen puolivälieriä. Se on kuitenkin se kuoleman ottelu. Ehtii vielä vähän hioa kuvioita, Rantanen sanoi Leijonien tulevasta ohjelmasta.

Kovaa faktaa, mutta...

Rantanen on ollut Tampereella tiukan syynin alla. Erityisesti siksi, koska hän paukutti tällä kaudella NHL:ssä 82 runkosarjaotteluun tehot 55+50=105. Moni oletti, että hän ottaa Leijonat reppuselkään ja siivittää Suomen joukkueen huipputuloksiin.

Kuudessa ottelussa tehot 0+7 on kelpo suoritus. Ja siihen päälle kun lisää vielä Leijonien päävalmentajan Jukka Jalosen luettelemat faktat:

– Mikko Rantasella on tasakentällisin 35 paikkaa, joissa hän on ollut mukana. Kuudessa pelissä. En tiedä onko kellään muulla noin montaa. Ja kolme paikkaa omiin, Jalonen perkasi.

– Niin... sanotaan, että ei, en tunne niin. Tässä vaiheessa kautta kiinnostaa vain voittaminen ja se, että mihin suuntaan turnaus lähtee, kun mennään kohti ratkaisuhetkiä. Paikkoja on ollut ja tehottomuus on ihan oma vika. Siitä ei voi ketään muuta syyttää. Pitää vain yrittää saada rentoutta mukaan tekemiseen, kun paikka tulee. Ei noista nyt niin kannata stressata tässä vaiheessa vuotta. Nyt alkavat kivat pelit, kun taistellaan maailmanmestaruudesta, Rantanen vastaa.

– Olemme luoneet hyvin paikkoja, mutta myös tuolle saralle kaipaa vielä lisää tehokkuutta. Aina voi olla vähän aggressiivisempi ja mennä maalille vahvemmin. Kaikki on kuitenkin sinänsä ihan kunnossa, molemmilla ketjuilla, Rantanen näkee.

– Katsoin ensimmäisen erän ajan Sveitsi–Tshekki-peliä. Sveitsi näytti todella hyvältä. Pistivät vielä Kanadalle turpaan ja niin edelleen. Heillä on kova nippu. Tshekillä on hyvin valmennettu ja työläs joukkue. Ei sieltä helppo peli tule vastaan, on vastustaja kuka tahansa. Turha lähteä toivomaan mitään. Katsotaan! Rantanen toteaa tulevasta.