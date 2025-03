Kiinalaiset sähköautot surisevat Suomeenkin – mutta miten luotettavia uudet itäautot ovat?

Elon Muskin tempausten johdosta sähköautomerkki Teslan myynti on syöksynyt monessa maassa. Voisiko olla niin, että kiinalaiset täyssähköautot menevät kaupaksi Teslan sijaan?

Arvioiden mukaan koko Euroopassa joka viides uusi sähköauto on kiinalainen. Suomessakin ne ovat nostaneet markkinaosuuttaan, mutta eivät kuitenkaan näy myydyimpien sähköautojen joukossa.

Sähköautoja ensirekisteröintiin viime vuonna yli 20 000 tuhatta ja tämän vuoden helmikuuhun mennessä 3204.MTV

Täyssähköautoja ensirekisteröitiin viime vuonna 21 869 kappaletta, joista 631 oli kiinalaisten brändien autoja.

Alkuvuoden aikana täyssähköautoja ensirekisteröitiin 3204, joista 105 oli kiinalaisten brändien autoja.

Tesla viime vuoden 2. myydyin auto

Perinteiset automerkit pitävät pintansa myydyimpien autojen listalla. Listan kärkipaikalla on Volkswagen, toisella sijalla Tesla ja kolmantena Skoda. Kymmenen kärjen loppupäässä on kiinnostava yhteistyö. Sijalta yhdeksän löytyy Polestar-sähköauto, joka on ruotsalainen keksintö, mutta se kootaan täysin Kiinassa.

Puhtaasti kiinalaisia automerkkejä, kuten BYD, MG tai VOYAH, ei kymmenen myydyimmän automerkin joukosta löydy. Eikä löydy vielä tämän vuoden myydyimpienkään joukosta.

– Viime vuonna ensirekisteröidyistä täyssähköautoista 2,9 prosenttia oli kiinalaisia ja tänä vuonna se on ollut 3,3 prosenttia. Niiden markkinaosuus on vielä hyvin pieni ja merkkejä tulee koko ajan lisää, kertoo Autotuojat ja -teollisuuden toimitusjohtaja Tero Kallio.

Perinteiset automerkit keikkuvat ensirekisteröityjen sähköautojen listalla. Kymppisakkiin ei mahdu täysin kiinalaisia autoja.MTV

Suurin haaste markkinoille tuloon on se, että tuotemerkki on tuntematon niin Suomen kuin muun Euroopan markkinoilla ja se vie oman aikansa, että luottamus uuteen automerkkiin syntyy.

Teslan myynnissä on tapahtunut pieni notkahdus, mutta vielä ei tidetä, onko sen syynä Elon Muskin toiminnasta aiheutunut boikotti.

– Heidän Suomen ja Euroopan syömähammasmallin uudistus on parhaillaan käynnissä ja se tarkoittaa sitä, että tuotantolinja joudutaan hiukan rakentamaan uusiksi ja tuotantoon tulee pieni lasku.

– Eli me näemme vasta kevään aikana kuinka paljon tässä myyntilukujen alentumisessa on mallivaihdoksesta johtuvaa ja kuinka paljon boikotista aiheutuvaa. Epäilemättä tietenkin sitäkin tässä on, sanoo Kallio.

Kuinka laadukkaita kiinalaiset autot ovat?

Kiinalaisten valmistamista tuotteista on ollut paljon puhetta viime aikoina, mutta kuinka laadukkaita autoja maassa valmistetaan?

Kallion mukaan valtiojohtoisesti maassa on keskitytty johdonmukaisesti kehittämään niin akku- kuin autoteollisuuttakin.

– Kiina hallitsee akkuteollisuutta. He ovat rakentaneet tätä sähköistymistä ja sähköautopolitiikkaansa jo 10-15 vuotta.

– Siinä mielessä laatu kestää vertailun mihin tahansa vanhojen valmistajamaiden autoihin. Autojen alustan suunnittelussa voi vielä perinteisillä mailla olla etumatkaa, sanoo Kallio.



Kallio muistuttaa, että laatua kannattaakin suhteuttaa siihen, että mitä rahalla saa.

