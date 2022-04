Tarjoussähköautot viedään nyt nopeasti käsistä: "Sodan alettua ihmiset ovat lakanneet epäröimästä"

– Noin kolmannes maaliskuussa meiltä tilatuista autoista on ollut täyssähköautoja. Myytyjen sähköautojen määrä ja suhteellinen osuus kaikista tilauksista on kasvanut merkittävästi, sanoo Autokeskuksen toimitusjohtaja Karri Koskinen.

Pitempi trendi taustalla

– Tässä on taustalla myös pidempi trendi kohti sähköautoilua. Ukrainan sota on todennäköisesti vain kiihdyttänyt tätä kehitystä, Mykrä sanoo.

Sähköautojen osuus ensirekisteröinneistä on moninkertaistunut

Tilastojen mukaan ensirekisteröityjen sähköautojen määrä on kasvanut huimasti: Kun vuonna 2019 ensirekisteröityjen sähköautojen osuus oli alle kaksi prosenttia, oli se tämän vuoden tammi-maaliskuussa jo 14 prosenttia. Samaan aikaan rekisteröityjen bensiiniautojen osuus kaikista rekisteröinneistä on puolittunut.

Toimitusajat kärsivät mikrosirupulasta

Toimitusaikojen pidentymisen taustalla on Autokeskuksen toimitusjohtaja Koskisen mukaan ennen kaikkea pula puolijohdekomponenteista. Varsinkin mikroprosessoreista on nyt pulaa.

Mikrosiruista on ollut maailmanlaajuinen pula jo vuosien ajan. Esimerkiksi koronapandemia on hidastanut sirujen tuotantoa.

Komponenttipulan lisäksi myös täyssähköautojen kysynnän kasvu on pidentänyt toimitusaikoja. Vaikka autojen tuotantokapasiteettia on pystytty kasvattamaan, se on tapahtunut hitaammin kuin kysyntä on kasvanut.