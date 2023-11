Kiinalaisten sähköautojen rantautuminen Suomeen ottanut ison harppauksen – "Tulleet jäädäkseen"

Kiinalaisten sähköautojen rantautuminen Suomen automarkkinoille on ottanut tänä vuonna ison harppauksen eteenpäin. Uusien tulijoiden eturintamassa kulkee kiinalaismerkki MG, joka on herättänyt huomiota halvoilla hinnoillaan.

MG:n sähköautojen tuonnin Suomeen aloitti heinäkuussa Hedin Automotive, joka on neljän kuukauden aikana myynyt Suomessa noin 550 MG-brändin autoa. Selkeästi myydyin malli on ollut MG4 eli viistoperämallin täyssähköauto, jonka lähtöhinta on painettu 27 900 euroon.

Hedin Automotiven toimitusjohtaja Mikko Mykrä kertoo, että autonostajille hinta on merkittävä tekijä, mutta ei yksinään. Myös itse tuotteen pitää olla laadukas.

– Erityisesti se, mitä sillä hinnalla saa, on ratkaisevaa, Mykrä sanoo STT:lle.

Sähköautojen osuus Suomen uusien autojen kaupasta kasvaa nyt nopeasti. Tänä vuonna jo kolmannes kaikista ensirekisteröidyistä henkilöautoista on ollut täyssähköautoja. Tammi-lokakuun aikana täyssähköautoja on ensirekisteröity noin 25 000, joista yhdysvaltalaisen Teslan autoja on runsaat 5 000.

MG:n sähköautot eivät näy Suomen ensirekisteröinneissä, koska ne on rekisteröity Ruotsissa. Hedin Automotive tuo MG:n autot Suomeen käytettyinä, vaikka käytännössä ne ovat ajamattomia.

Hedin Automotive sai ruotsalaisen emokonserninsa kautta tänä vuonna rajoitetun erän MG:n autoja myytäväksi Suomeen. Mykrä kertoo, että Ruotsi oli päättänyt yllättäen poistaa sähköautojen hankintatuen, minkä seurauksena sähköautojen kysyntä oli vähentynyt Ruotsissa.

– Sitä kautta meille syntyi mahdollisuus lähteä kokeilemaan, onko näille autoille Suomessa kysyntää. Ja niin kuin luvut näyttävät, kysyntä on ollut hyvää, Mykrä sanoo.

Suomi tulee kakkosaallossa

Tänä vuonna myynnin Suomessa on aloittanut myös kiinalainen autojätti BYD, joka oli viime vuonna maailman suurin ladattavien autojen valmistaja.

Kesällä uutisoitiin, että BYD:n pieni katumaasturi Atto 3 oli jopa noussut heinäkuussa Ruotsin rekisteröidyimmäksi täyssähköautoksi. Suomessa BYD:lle oli lokakuun loppuun mennessä kertynyt vasta 85 ensirekisteröintiä.

Uusin kiinalaistulokas Suomessa on Voyah, jonka Free-täyssähköautoa esiteltiin medialle Helsingissä lokakuun alussa. Lisäksi kiinalaisen Maxus-merkin autoja on myyty Suomessa jo ennen tätä vuotta.

Kiinalaisia automerkkejä on Suomessa vielä niukasti, mutta lähivuosina niitä odotetaan saapuvan lisää.

– Suomi on tällainen kakkosaallon maa, kertoo toimitusjohtaja Tero Kallio Autotuojat ja -teollisuus ry:stä.

– Ensi ja sitä seuraavana vuonna alkaa Suomessa näkyä myös muita merkkejä, joita on jo nyt Norjassa, Tanskassa ja Ruotsissa, Kallio arvioi STT:lle.



Kiinalaisilla brändihaaste

Kallion mukaan kiinalaisten autonvalmistajien tavoitteet ovat korkealla ja ne tavoittelevat Suomesta merkittävää markkinaosuutta. Hän kuitenkin uskoo, että kaksi seuraavaa vuotta ovat kiinalaismerkeille vielä brändien tutuksi tekemistä suomalaisille.



Kallio puhuu kiinalaisten automerkkien brändihaasteesta. Monille suomalaisille kiinalaiset autobrändit eivät ole tuttuja, ja lisäksi merkkiuskollisuus ja merkkeihin liitetyt mielikuvat ovat autoissa erittäin vahvoja.



– Sitten tulee uusia valmistajia uusilla teknologioilla Kiinasta, ja merkit ovat sellaisia, että kuluttaja ei ole kuullut koskaan, ja autosta pitäisi maksaa 50 000–80 000 euroa. Siinä menee hetki, ennen kuin kiinalaismerkki saa vakuutettua eurooppalaisen kuluttajan, Kallio sanoo.

Mielikuvaa laadusta

Kiinalaisten autojen markkinaosuus Euroopassa on vielä pieni, mutta sen ennakoidaan kasvavan, kun siirtyminen polttomoottoriautoista sähköautoihin etenee. Kiina hallitsee sähköautoissa tarvittavien akkujen arvoketjua, ja eurooppalaisten autonvalmistajien on pelätty olevan pulassa kilpailussa kiinalaisia haastajia vastaan.



Syyskuussa EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ilmoitti, että komissio aloittaa tutkinnan kiinalaisten autonvalmistajien saamista valtiontuista.



Von der Leyenin mukaan kiinalaisten sähköautojen hinnat on pidetty keinotekoisen matalina mittavien valtiontukien avulla. Komission tutkinta saattaa johtaa EU:n rangaistustulleihin kiinalaisille sähköautoille.



Autotuojien Tero Kallio kuitenkin sanoo, että paria poikkeusta lukuun ottamatta kiinalaiset automerkit eivät ole tulleet Eurooppaan polkemaan hintoja – ainakaan vielä. Hän viittaa esimerkiksi BYD:n tänä syksynä Suomeen tuomaan Seal-malliin, jonka lähtöhinta on vähän alle 48 000 euroa. Kilpailija Teslan Model 3:n perusmalli maksaa noin 44 000 euroa.



Kallion mukaan useimmat kiinalaismerkit haluaisivat nähdä autonsa premium-luokassa.



– He pyrkivät luomaan mielikuvaa laadusta, premiumista, hampaisiin asti varustelluista autoista, joissa on tehoa ja kykyä.

Suhtautuminen vaihtelee

Entä miten suomalaiset suhtautuvat ajatukseen kiinalaisen auton ostamisesta?



Hedin Automotiven Mikko Mykrä arvioi, että monin eri tavoin. Hänen mukaansa monet ovat hyvin käytännöllisiä ja ajattelevat, että Kiinasta tulee joka tapauksessa paljon teknologiaa, kuten kulutuselektroniikkaa.



– Osalla voi olla geopolitiikkaan liittyviä kysymyksiä ja ylipäätään tiettyjä ennakkoluuloja siitä, että se (auto) on kiinalainen, Mykrä sanoo.



– Vastaavalla tavalla kuin 1970-luvulla Suomessa ei ollut kokemuksia japanilaisista autoista ja 1990-luvulle tultaessa ei ollut kokemuksia korealaisista autoista. Nyt ollaan samassa tilanteessa näiden kiinalaisten kanssa.



Myös Kallion mukaan kuluttajien suhtautuminen kiinalaisiin autoihin vaihtelee runsaasti.



– Kaikkea varmasti sellaisen avoimen uteliaisuuden ja konservatiivisen torjumisreaktion väliltä, Kallio sanoo.



Kallio uskoo, että ensi vuosi ja varsinkin vuosi 2025 alkavat näyttää, miten kiinalaisten sähköautojen myynti Suomessa alkaa kehittyä. Hänen mukaansa varmaa on, että kiinalaisten sähköautojen myynti kasvaa Suomessa ensi vuonna, sillä toistaiseksi määrät ovat vielä olleet pieniä.



Kehitystä vaikea ennustaa