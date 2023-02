Käytettyjen sähköautojen myynti piristyi heti sähkön hinnan laskettua, tässä halutuimmat mallit – "Nyt on ylitetty se kynnys"

Sähköautojen suosio kasvaa vuosi vuodelta. Vuosina 2018–2022 täyssähköautojen osuus Suomen koko henkilöautokannasta on kasvanut keskimäärin 99 prosenttia vuodessa. 90 000 täyssähköauton raja rikottaneen Tori.fi:n keskiviikkoisen tiedotteen mukaan vielä tämän vuoden aikana.

Uusien sähköautojen määrän nopea kasvu on näkynyt myös vaihtoautomarkkinoilla. Käytettyjen sähköautojen myynti nousi alkuvuodesta huimasti vuoden takaiseen verrattuna, sillä tammikuussa 2023 autoliikkeiden kautta Suomessa myytiin 1 012 käytettyä sähköautoa. Vuoden 2022 tammikuussa käytettyjä sähköautoja myytiin liikkeiden kautta vain 561 kappaletta.

– Kun sähkön hinta lähti jälleen laskemaan, nähtiin sähköautojen myynnissä heti positiivinen muutos. Meillä tammikuun kokonaismyynnistä sähköautojen osuus oli noin 15 prosenttia, mikä on keskiarvoon nähden merkittävä määrä, kertoo Autolle.comin tiedotteessa yhtiön liiketoimintajohtaja Sampo Lämsä.

Yhdellä merkillä valtava siivu

Suomessa autokauppa on hyvin pitkälti käytettyjen autojen kauppaa. Sähköautojen yleistymistä maamme teillä hidastaakin se, että uusia autoja myydään vähän ja uusia sähköautoja vielä vähemmän.

Torin kehitysjohtaja Jenni Tuomisto kertookin tiedotteessa, että käytettyjen täyssähköautojen lisääntyminen on pitkälti yhden valmistajan ansiota.

– Täyssähköautot ovat edelleen verrattain nuori massatuote, mutta nyt on ylitetty se kynnys, että iäkkäämpiä vuosimalleja on kiertänyt myyntiin käytettyinä. Niissä Teslan osuus on suuri, Tuomisto sanoo.