Fysiikan tohtori Philippe Bordarier Teollisuuden Voiman toimitusjohtajaksi

Olkiluodon ydinvoimalassa kolmea ydinvoimalaitosyksikköä operoivan Teollisuuden Voiman (TVO) uudeksi toimitusjohtajaksi on nimitetty fysiikan tohtori Philippe Bordarier. Nimityksen teki Teollisuuden Voiman hallitus.

Bordarier aloittaa tehtävässään 1. joulukuuta.

Hän siirtyy TVO:lle Hollannin energiayhtiö Neolta, jossa hän työskentelee johtavana asiantuntijana. Hänellä kerrotaan olevan laaja-alainen kokemus ydinalalta Ranskasta, Yhdysvalloista, Englannista, Suomesta, Puolasta ja Hollannista.

– On hienoa saada vahvaa kansainvälistä liiketoimintaosaamista omaava Philippe Bordarier johtamaan Teollisuuden Voimaa. Olemme nyt uudessa tilanteessa, jossa pitkäaikainen Olkiluoto 3 -projekti on saatu valmiiksi, ja tuotamme sähköä kolmella laitosyksiköllä monella tapaa muuttuneessa kansainvälisessä toimintaympäristössä ja sähkömarkkinassa. Olkiluodossa tuotetaan kestävästi sähköenergiaa, jonka kilpailukykyisyys on varmistettava pitkälle tulevaisuuteen, sanoo TVO:n hallituksen puheenjohtaja Ilkka Tykkyläinen tiedotteessa.

Teollisuuden Voiman nykyinen toimitusjohtaja Jarmo Tanhua jatkaa tehtävässään marraskuun lopulle. Tanhua on johtanut TVO:ta vuodesta 2008.