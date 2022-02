Terveyskeskuslääkäri kieltäytyi koronapassin käytöstä: "On vastaan länsimaalaista vapaata demokratiaa" – näin asia vaikutti työpaikalla

Turengin terveysasemalla lääkärinä työskentelevä Janne Blommendahl on rokotettu koronaa vastaan, mutta hän on silti kieltäytynyt käyttämästä koronapassia.

Blommendahl kokee, että koronapassi on vastaan länsimaalaista vapaata demokratiaa ja liberaalia yhteiskuntaa.

Blommendahl kertoo, että koronapassin vastustaminen on periaatteellista.

– En tiedä, minkä takia se näin vahvasti tuli henkilökohtaisesti tällaiseksi asiaksi, mutta näen että tässä ei ole tieteellistä perustaa. Koen, että se on moraalisesti väärin, se jakaa yhteiskuntaa.

Potilastyö terveysasemalla loppui

Blommendahl arvelee, että hänen ratkaisunsa on ollut yllätys työyhteisössä. Vaikka se on varmasti aiheuttanut myös hankaluuksia työjärjestelyille, niin asiaan on suhtauduttu hyvin.