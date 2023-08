Helsinkiläismies vaatii korvauksia sekä EU:n tai Suomen ja koronarokotevalmistajien väliset ostosopimukset näytille oikeuteen – valtio kiistää syrjinnän

– Yksi pääpointtini oikeudenkäynnissä on se, että tieteellisen näytön perusteella rokotteet eivät estäneet taudin saamista tai leviämistä, Vauhkala toteaa.

– Siksi haluamme nähdä sopimuksista, oliko siellä virallisia lupauksia asiasta. Jos ei ollut, olisi erikoista, että EU tai valtio olisi tehnyt ostosopimuksia rokotteista. Jos lupauksia löytyi, se on taas ristiriidassa tieteellisen näytön kanssa.

Perusoikeuksien rajoittamista

MTV Uutiset on nähnyt editiovaatimuksen, jonka Vauhkala kertoo toimittaneensa valtiolle.

– Pyydetyillä tiedoilla on merkitystä näyttönä, sillä oikeudenkäynnissä on osaltaan kyse siitä, olisiko valtion viranomaisten pitänyt olla tietoisia joulukuussa 2021 siitä tiedeyhteisössä tuolloin laajalti vallinneesta tieteellisestä tiedosta, että koronapassin käyttö ei ehkäissyt covid-19:n leviämistä merkittävissä määrin tai jopa lainkaan, vaatimuksen perusteluihin on kirjoitettu.