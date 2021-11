Kirkko koki eropiikin, kun piispa Teemu Laajasalo vaati jokaista tervettä ihmistä koronarokotukseen: "Lähtökohtana viattomien suojelu, eikä se, mitä itse ajattelee"

Muita ihmisiä huomioitava

– Meillä on ollut paljon rajoituksia, maskipakkoa liikenteessä, turvavälejä ja nyt rokotukset. Kaikissa on se, että toisaalta ihmiset suojaavat itseään siltä tartunnalta, mutta sitten suojaamalla itseään voi myös estää tätä kulkutaudin leviämistä.

– Ajatellaan vaikka, että oma lapsi on saanut sikainfluenssapiikistä narkolepsian tai joku muu tällainen mieletön tragedia. Tällaiselle perheelle kohdennettuna tämä vaatimus on kohtuuton. Kansasta viidesosan näkökulmasta ajateltuna se ei ole kohtuuton.

Ei rokotuspakkoa, mutta omatunto käyttöön

– Meillä on erilaisia esimerkkejä siitä, että yhteiskunnassa velvoitetaan tiettyihin asioihin. Kynnys voi olla suhteellisen pienikin. Esimerkiksi tupakointi on sellainen asia, että ihminen voi vapaasti valita, polttaako vai eikö. Mutta silti julkisissa tiloissa tupakointi on kielletty. Siinä on lähtökohtana se, että tupakansavu aiheuttaa terveyshaittoja muille. Vaikutukset eivät ole kuolemanvaarallisia, mutta silti tällaiseen rajoitukseen on päädytty.