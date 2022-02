Näin rauta nousi ja jumppa sujui taas tauon jälkeen – MTV oli paikalla, kun sisäliikuntapaikat saivat avata ovensa

Helsingin kaupungin liikuntapalvelu yksikön päällikkö Jyrki Inkinen kertoo, että päivää on ehditty kisahallilla jo odottamaan.

– Kyllähän tämä on todella odotettu päivä. Odotetaan, että tämä jatkuu positiivisissa merkeissä eteenpäin.

Osa liikkujista saattaa vielä hieman arastaa esimerkiksi kuntosalille lähtemistä, mutta hiljalleen ihmiset löytävät jälleen vanhan harrastuksensa pariin. Osa taas on odottanut kuin kuuta nousevaa sitä, että sisälle pääsisi jälleen treenaamaan.

– Seurat aktivoituvat, ihmiset aktivoituvat. Siitä se sitten lähtee. Nyt on sisäliikunnan osalta paras vuodenaika, jos olisimme normaalissa tilanteessa. Tähän aikaan sisäliikunnassa liikutaan kaikista eniten, Inkinen kuvaa.

Tulevaisuuteen katsotaan positiivisin mielin

Vaikka koronapandemian aikana on opittu moneen kertaan se, että on mahdoton sanoa, millainen tilanne on jälleen muutaman kuukauden kulutta, katsotaan kisahallilla tulevaisuutta valoisin mielin.