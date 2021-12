HUSin Lehtoselta kovaa kritiikkiä STM:lle: "Terveydenhuolto natisee liitoksissaan, poliitikkojen on vaikea sanoa, että jotain asiaa ei pystytä tekemään"

Esimerkiksi Helsingissä koronatestiin on kahden vuorokauden jono. HUS kertoi kuitenkin torstaina vähentävänsä koronatestauspisteitä tammikuun alusta alkaen.

– Ennen kaikkea kapasiteettia vähennetään siksi, että henkilöstöä tarvitaan rokotuksiin, sairaanhoitoon ja jatkohoidon puolelle. Ideana on, että näytteenotto olisi kevään aikana pienempää kuin mitä se on ollut vuoden 2021 aikana.

– Uskotaan ja toivotaan, että omikronpiikki menee yhtä nopeasti alas kuin se on mennyt ylös. Toivon mukaan maaliskuussa päästään huomattavasti pienempiin tartuntamääriin, Lehtonen sanoo.

HUS ja STM eri mieltä testauskäytännöistä

HUS ja STM eivät toistaiseksi ole päässeet yhteisymmärrykseen siitä, milloin viralliseen koronatestiin tulisi hakeutua. STM:n ohjeistus on, että positiivisen kotitestituloksen jälkeen tartunta olisi syytä varmentaa virallisella testillä.

– Tähän on monta syytä. Yksi on se, että tartunta tulee rekisteröityä ja altistuneet jäljitettyä ja henkilöllä on mahdollisuus saada tartuntatautipäivärahaa, STM:n osastopäällikkö Taneli Puumalainen sanoi keskiviikon infotilaisuudessa.