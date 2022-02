THL kertoo, miksi se muutti koronapassikantaansa, oikeusoppinut samoilla linjoilla: "Ei hyväksyttävää perustuslain näkökulmasta"

Rokotteiden teho omikronvariantin aiheuttamaa tartuntaa vastaan on heikompi kuin deltavariantin kohdalla.

Siksi myös THL on muuttanut kantansa kielteiseksi sekä nykymuotoista koronapassia että rokotepassia kohtaa, kertoo THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek.

– Tämä on se näkökanta, joka on meidän pääjohtamamme allekirjoittama. Nyt käytössä olevien rokotteiden suojateho infektioiden ja tartuntaketjujen estämistä vastaan on hyvin lyhytaikainen, noin muutamia kuukausia, Nohynek sanoo.