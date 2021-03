Terveydelliset esteet maskin käyttämiseen ovat hyvin harvassa – edes astma ei estä maskin käyttöä: "Suurin syy on asenne"

Espoolaisen lääkärin ja kansanedustaja Mia Laihon (Kok.) mukaan maskittomuudelle ei ole juuri lainkaan lääketieteellisiä perusteita. Samoilla linjoilla on Vantaan sosiaali- ja terveystoimen apulaiskaupunginjohtaja Timo Aronkytö. Molemmat olisivat kannattaneet maskivelvoitetta Suomeen.

– Lääkärinä totean, että terveydelliset syyt, jotka estäisivät kasvomaskin käytön, ovat todella harvassa. Maskin käyttöaika on lyhyt myös kaupassa tai liikenteessä. Sairaalassa jopa happea tarvitsevan potilaan on käytettävä maskia huoneen ulkopuolella, kirjoittaa Laiho Twitter -tilillään.

"Syyt ovat lähinnä psyykkisiä"

– Sellaiset ihmiset, jotka pystyvät liikkumaan julkisessa liikenteessä ja käymään paikoissa, joissa on paljon ihmisiä, pystyvät myös käyttämään maskia.

Vain harvalla on voimakkaat perusteet olla käyttämättä maskia.

– Voisi ajatella, että lääketieteellisiä syitä maskittomuuteen voisivat olla psyykkiset syyt tai hengityslaitetta tarvitsevat ihmiset. Ehkä noin parilla prosentilla ihmisistä on joku sellainen syy, ettei voi maskia käyttää.

– Esimerkkinä sellaiset syyt, että maskin käyttäminen aiheuttaisi voimakkaan psykkisen ahdistuksen. Tällaisetkin syyt ovat varsin harvinaisia ja he olisivat jo kyllä muutenkin psykiatrisen hoidon piirissä.

Hoitotasapainossa oleva astma ei ole este maskin käytölle

– Hoitotasapainossa oleva astma ei ole syy olla käyttämättä maskia. Jos astman hoito on huonolla tolalla, ei ihminen edes pysty liikkumaan julkisilla.

– He eivät julkista liikennettä kovin paljon käytä. Netistäkään ei löydy tavalliselle kansalaiselle virallista ohjeistusta, mitkä olisivat näitä lääketieteellisiä perusteita maskittomuudelle, koska ne tilanteet ovat niin harvinaisia.

– Suurin syy siihen, että ei käytetä maskia, on asenne: on esimerkiksi sellaisia käsityksiä, ettei maskista ole mitään hyötyä.

Maski on hyödyllisin sisätiloissa

Laihon mukaan on olemassa riittävästi näyttöä siitä, että maskista on hyötyä.

– Kun ollaan sisätiloissa, aerosolit jäävät helpommin leijumaan. Minusta ulkona maskin käyttö on turhaa, mutta julkisessa liikenteessä ja kaupoissa maskin käyttö olisi aivan perusteltua.

– Tämä on myös työturvallisuuskysymys. Kyllä esimerkiksi bussinkuljettajilla ja töihin julkisilla liikennevälineillä kulkevan olisi oikeus tehdä työtään turvallisesti.

"Suositus ei riitä"

– Sen olisi voinut laittaa lakiin, jotta sen taakse olisi saatu enemmän pontta. Suositus ei vaan kaikkiin pure. Olisi ensiarvoisen tärkeää, että se olisi laissa. Tämä on ministereiltä vastuun pakoilua, että annetaan vain suosituksia.

– Kyllä meillä olisi välineet olemassa lain tekemiseen. Tartuntatautilakia on eduskunnassa käsitelty. Esitin viimeksi valiokunnan kokouksessa torstaina, että hallitus toisi kiireesti tartuntatautilaista sen pykälän avattavaksi, että tulisi kasvomaskivelvoite. Hallituspuolueet vastustivat sitä.

– Vaikka kasvomaski olisi se "meisseli", niin me tarvitsemme monta eri meisseliä. Kyllä tässä tilanteessa maskipakko ilman muuta olisi järkevää.

"Maskipakko ei vaaranna perusoikeuksia"

Myös Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveystoimen apulaiskaupunginjohtaja Timo Aronkytö on samoilla linjoilla Laihon kanssa.

– Eduskunnalla on kuitenkin oikeus päättää asioita ja minusta maskipakko sellaisena kuin se Keski-Euroopan maissa on, ei vaaranna perusoikeuksia. Täytyyhän lentokoneessakin olla maski ja samoin voisi olla busseissakin. Jos ihminen tarvitsee happilaitetta, hän ei bussilla liiku, vaan invataksilla. Näissä asioissa on ollut rohkeuden puutetta.