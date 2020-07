Yli 130 maata suosittaa tai määrää nyt maskien käytöstä – Suomi ja muut Pohjoismaat harvoja maita, joissa asiaa ei suositella

Maskin käytön suositukset eri maissa ja jopa niiden sisällä vaihtelevat. Osa maista on määrännyt niitä koko maahan, osa vain tietyille alueille. Joissain maissa säännön rikkomisesta sakotetaan, joissain ei. Esimerkiksi Saksassa maskin käyttö on pakollista esimerkiksi joukkoliikenteessä ja määräyksen rikkomisesta voidaan määrätä joissain osavaltioissa korkeitakin sakkoja.

Maailman terveysjärjestö WHO muutti suosituksiaan maskien käytöstä kesäkuussa. Uusien suositusten mukaan maskia tulisi käyttää julkisissa kokoontumisissa muun muassa silloin, kun metrin turvaväliä ei voida noudattaa ja korona on laajasti levinnyt väestön keskuudessa.

WHO:n mukaan tieteellinen tutkimus ei edelleenkään osoita tarpeeksi vahvasti ja yhtenäisesti sitä, kuinka suuri hyöty tavallisten kansalaisten laajasta maskien käytöstä on. Suositusta kuitenkin muutettiin muun muassa siksi, että eri maista on saatu käytännön kokemuksen pohjalta tietoa maskien käytön hyödyistä etenkin silloin, kun sosiaalisen etäisyyden pitäminen ei ole mahdollista.

Erikoistutkija: Näyttöä maskin käytön hyödyistä on

– Viruksen leviämisestä ja maskien hyödyllisyydestä tiedetään nyt paljon enemmän kuin muutama kuukausi sitten. Suosituksia on muutettu tieteellisen tiedon lisääntyessä. Joissakin maissa koko ajan huononeva tilanne on myös pakottanut viranomaiset muuttamaan suosituksiaan, hän kertoo STT:lle sähköpostitse.

– On näyttöä siitä, että kasvomaskien riittävän laaja käyttö pienentää tartuttavuuslukua. Eläinkokeilla kasvomaskin tai hengityssuojaimen tehokkuus koronaviruksen leviämisen estossa on pystytty osoittamaan myös suoraan.

Maskipakko sakon uhalla yleistyy

Aasiassa kasvomaskien käyttö on ollut yleistä jo pitkään. Selvitys on kuitenkin osoittanut, että maskin käyttö on yleistynyt kansalaisten parissa myös niissä maissa, joissa se on aiemmin ollut harvinaista.