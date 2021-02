Infektioylilääkäri Asko Järvisen mukaan sairaanhoitopiireissä ei nähdä tarvetta maskitiukennuksille – ”Tämä on mennyt välineurheilun puolelle”

Kangasmaskien laatu mietityttää

– Kangasmaskit ovat toki parempia, kuin ei yhtään mitään. Kangasmaskeille ei ole olemassa standardeja, eikä siten tunnistettuja vaatimuksia, eikä niitä yleensä testata näiden vaatimusten mukaisesti. On vaikea sanoa kangasmaskia hankkiessa, minkä laatuinen se on.

Maskit käyttöön myös lähipiirin tapaamisiin?

– Niissä maissa, joissa maskipakko on ollut, tartuntoja on ollut enemmän. Tilanne on enemmän kiinni siitä, kuinka me kaikki käyttäydymme.