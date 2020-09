Ministeri Henriksson ei pidä maskipakkoa tarpeellisena – "Pikkuhiljaa kansalaiset ymmärtävät, että maskisuositus on hyvä asia"

– Ainakaan näin ensivaikutelman perusteella se ei mielestäni ole se, mitä me tänne Suomen maahan tarvitsemme. En näe, että olisi mielekästä, että poliisi rupeaisi sakottamaan ihmisiä siitä, että nämä eivät käytä maskia, ministeri sanoo.

– Sosiaali- ja terveysministeriö on se ministeriö, joka on tästä vastuussa, ja vastuuministeri on Krista Kiuru (sd.). Mutta itse kyllä näen, että tähän liittyisi sellaista problematiikkaa, joka vaatisi tarkempaa tarkastelua, ja valtiosääntöoppineilla olisi tässä tekemistä.