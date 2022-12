Terveen vatsan salaisuus: Jopa puolet suolistosairauksista ehkäistävissä

Suolistosairauksien riskiä pienentävät elintavat

Tutkimus ei osoita, että elintapojen ja tulehduksellisten suolistosairauksien yhteys on kausaalinen ja selittyy vain ja ainoastaan elintavoilla, mutta havainnot viittaavat niiden suureen merkitykseen monilla potilailla. Havainnot voivat auttaa etenkin henkilöitä, joiden lähisukulaisella on tulehduksellinen suolistosairaus ja joiden sairastumisriski on sen vuoksi suurentunut.