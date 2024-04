Terapeutti-Ville pyysi Riikka Purralta anteeksi

"Helpottunut olo"

Valtiovarainministeri Riikka Purra (esittelypuheenvuoro): Arvoisa rouva puhemies! Haluan aloittaa välittämällä osanottoni Vantaan kouluampumisessa kuolleen uhrin läheisille, omaisille ja perheenjäsenille ja lämpimät ajatuksemme väkivallanteon muille osallisille, perheille, lapsille, opettajille ja koko kouluyhteisölle. [Puhuja on liikuttunut] Nyt käsittelyssä on lisätalousarvioesitys. Suomi-neito tarpoo taloudellisessa suossa. Talouden kasvunäkymät ovat heikot, vaihtotase on kroonisesti alijäämäinen ja julkisen talouden alijäämä rikkoo reippaasti EU:n sallimat rajat. Vaikean taloustilanteen ohella hallitus joutuu toimimaan vaikeassa turvallisuusympäristössä. Lumien sulaessa itärajan tilanne on arvaamaton ja epävakaa, ja rajaturvallisuus herättää aiheellisesti paljon kysymyksiä. Kokonaisturvallisuuden heikentynyt tilannekuva vaatii lisää taloudellisia resursseja jo valmiiksi hankalassa taloustilanteessamme. Vastuullinen hallitus kantaa huolta turvallisuudestamme taloudellisen kestävyyden ohella.