Keskusta haluaa lapsilisiin korotuksia ja on huolissaan oikeusasiamiehen joulujuhlalinjauksesta – "Kristillisiä perinteitä on järkytetty erittäin järkyttävällä tavalla"

Kallin mukaan lapsi- ja perhemyönteisen yhteiskunnan rakentaminen on pahasti kesken.

– Parannettavaa on ainakin perheiden toimeentulossa, arjessa jaksamisessa, työn ja perheen yhteensovittamisessa sekä yhteiskunnan asenteissa ja arvostuksissa.

"Järkyttää perheiden turvallisuuden tunnetta"



Keskustan kansanedustaja Hannu Hoskonen liitti perhepoliittiseen keskusteluun apulaisoikeusasiamiehen tuoreen ratkaisun. Hoskonen kuvaili, että perheiden turvallisuuden tunnetta on järkytetty.

– Meidän kristillisiä perinteitä on järkytetty erittäin järkyttävällä tavalla ja ihmettelen sitä, että se tulee oikeusasiamiehen taholta. Perinteisten perhearvojen kunnioittaminen ja siihen turvaverkon rakentaminen on sen pienen ihmisen kannalta aivan varmasti kaikkein tärkein asia.

Apulaisoikeusasiamiehen mukaan koulun lukukauden päättäjäisjuhlan järjestäminen kirkossa on ongelmallista.

Kokoomus kaivoi kotitalousvähennyskortin

– Minusta on väärää perhepolitiikkaa kaventaa kotitalousvähennystä, sillä se on monille kiireisille lapsiperheen arkea eläville nuorille kodeille todella tärkeänä apuna arjesta selviämisessä, se on väärän suuntaista politiikkaa, Orpo sanoi.