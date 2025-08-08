Riikka Purra haluaa eroon Opetushallituksesta – pääjohtajalta järkyttynyt kommentti MTV:lle

Opetushallituksessa järkytyttiin valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) lakkauttamisehdotuksesta.

Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) ehdotti keskiviikkona valtiovarainministeriön sisäisissä budjettineuvotteluissa Opetushallituksen lakkauttamista.

Purran esittelemässä menoleikkauslistassa nykymuotoinen Opetushallitus lakkautettaisiin 1.1.2027, ja säilytettävät toiminnot siirrettäisiin osaksi opetus- ja kulttuuriministeriötä.

Syntyväksi säästöksi on arvioitu 15 miljoonaa euroa vuonna 2027.

Opetushallituksen pääjohtaja Minna Kelhä sanoo MTV Uutisille, että Purran ehdotus tuli järkytyksenä.

– Ehdotus oli aikamoinen järkytys, emmekä osanneet sellaista odottaa, Kelhä sanoo.

Kelhä kommentoi asiaa sähköpostitse.

Hänen mukaansa on vielä vaikea arvioida, miten mahdollinen lakkauttaminen tulisi näkymään esimerkiksi varhaiskasvatuksessa ja koulutuksessa, sillä Opetushallituksella ei ole vielä tietoa ehdotuksen perusteista eikä esityksestä kokonaisuudessaan.

– Mutta on vaikea nähdä, ettei se näkyisi missään, jos koulutuspoliittiset linjaukset sekä kasvatuksen ja koulutuksen lainsäädännön laatiminen sekä niiden toimeenpano olisivat samassa paikassa, Kelhä sanoo.

– Yhteiskunnallisesti pidän tärkeänä sitä, että kasvatusta ja koulutusta kehitetään itsenäisessä virastossa pitkäjänteisesti asiantuntija- ja tutkimustietoon perustuen, eivätkä esimerkiksi opetussuunnitelmien perusteet vaihtele hallituskausittain, hän lisää.

Vaikutukset olisivat Kelhän mukaan todennäköisesti muutoinkin laajoja, sillä Opetushallituksen alle on keskitetty useita erilaisia toimintoja, jotka olivat ennen erillään omissa virastoissaan.

– Usein jää vähälle huomiolle se, että tuotamme keskitetysti Opetushallituksessa monia koko Suomen kannalta olennaisia digitaalisia palveluja kansalaisille ja viranomaisille.

– Lisäksi tehtäväämme kuuluu kansainvälisyyden edistäminen, jota hoidettiin aikaisemmin omassa virastossaan.

Kelhän mukaan myös erilaisia digitaalisten palveluiden ylläpitoa ja kehittämistä on lisätty viime vuosina hallituksen päätöksillä.

RKP:n puheenjohtaja, opetusministeri Anders Adlercreutz (r.) on kommentoinut asiaa sanomalla, ettei Opetushallituksen lakkauttamista voi mitenkään perustella.

– On ollut suomalaisen koulutusjärjestelmän vahvuus, että poliitikot eivät puutu opetuksen sisältöön. Jokaisen viraston menoja on varmasti hyvä arvioida, mutta tämä esitys lisäisi poliittista ohjausta, mitä ei mitenkään voi perustella, Adlercreutz sanoi STT:lle.

MTV Uutiset pyysi eilen ministeri Riikka Purraa kommentoimaan, miksi juuri Opetushallitus valikoitui lakkautettavaksi, mutta Purra ei ole antanut vastuasta.