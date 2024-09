Orpo: Emme tee toimiamme pahuuttamme – SDP lyttäsi hallituksen EU:n huonoimmaksi

Hallitus ei tee toimiaan pahuuttaan, puolusti pääministeri Petteri Orpo (kok.) hallituksen toimia eduskunnassa tänään tiistaina. Eduskunta aloitti hallituksen talousarvioesityksen käsittelyn. Käsittely jatkuu koko viikon.



Orpo puolusti keskustelussa hallituksen säästöjä julkiseen talouteen.



– Emme me näitä pahuuttamme tee. Emme. Me teemme nämä siksi, että me pelastamme suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan, ja siihen tarvitsemme vahvan julkisen talouden, Orpo puolustautui.



Orpo myönsi, että julkisen talouden tilanne on huonossa kunnossa, mutta lupasi hallituksen toimien helpottavan tilannetta.



– Jatkuvalla murheella ja surulla tämä ei käänny. Me tarvitaan yhteen hiileen puhaltamista.